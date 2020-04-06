SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali - Spor
Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Uluç, Altay, Spor

Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali

TFF 1'inci Lig ekibi Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, futbolcu olarak iki kupa kaldırdığı siyah beyazlı kulüpte Süper Lig heyecanını da yaşamak istediğini söyledi.

06.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 06.04.2020 11:19
Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali

TFF 1'inci Lig ekibi Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, futbolcu olarak iki kupa kaldırdığı siyah beyazlı kulüpte Süper Lig heyecanını da yaşamak istediğini söyledi.

Altyapısında forma giydiği Altay'da 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de, bir sonraki sezon ise 2'nci Lig'de kazanılan şampiyonluklarda attığı gollerle büyük pay sahibi olan eski santrfor, şimdiki hedefinin kulüp çatısı altında Süper Lig'de sportif direktörlük yapmak olduğunu belirtti. İzmir ekibinde geçen sezon 1'inci Lig'de jübile yaptıktan sonra önce yardımcı antrenörlük, şimdi de sportif direktörlük görevini üstlenen Murat Uluç, "Altay'da Süper Lig apoletli bir sportif direktör unvanı kazanmak istiyorum" dedi.

İzmir temsilcisini TFF 3'üncü Lig'den TFF 1'inci Lig'e taşıdıkları eski günleri özlediğini ifade eden sportif direktör Murat Uluç, "Gümüşhane ile oynadığımız şampiyonluk maçında attığım gol unutulmazlar arasında. Kafa gollerim nadirdir ama o maçta kafayla golümü attım. Kütahyaspor'a uzatmalarda attığım gol ve Sakaryaspor'a attığım golü de unutamam" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ligin tamamlanmasını arzuladıklarını dile getiren Uluç, "İyi bir ekibimiz var. Güzel bir hava yakalamıştık. Ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sezon sonunda Süper Lig'e de çıkan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Korona, Avrupa'da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi Spor
Korona, Avrupa'da transferi etkilemedi! Pogba için devler yarışa girdi
'G.Saray'da oynayacak mısın?' sorusuna Arda'dan ilginç yanıt Spor
"G.Saray'da oynayacak mısın?" sorusuna Arda'dan ilginç yanıt
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı Spor
Koronadan dolayı ligler ertelenince, pastanede çalışmaya başladı
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı Spor
1 aylık karantinası biten ünlü model evine dönerken teste yakalandı
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri Spor
Emre F.Bahçelileri heyecanlandırdı! Dikkat çeken emeklilik sözleri
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor Spor
Dünya devi karantinaya noktayı koydu, antrenmanlara başlıyor
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Falcao'dan ayrılık iddialarına yanıt: Ailem ve ben, Galatasaray'da mutluyuz
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Selçuk İnan, sezon sonunda jübile yapacak ve antrenör olarak kulüpte kalacak
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Fransız kulübü Reims'in koronavirüse yakalanan kulüp doktoru intihar etti
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan ülkeyiz
Koronavirüsü yenen Boks Milli Takım Baş Antrenörü Seyfullah Dumlupınar: Dünyada en iyi sağlık hizmetini sunan...
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
İngilizler, Cameron Jerome için sıraya girdi
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Fatih Terim'den oyuncularına: Devletimiz güçlü, sağlığımız süper
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Nijmegen'in borcu ertelenince Fenerbahçe rahat nefes aldı
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra 'Evde kal' dedi
Yıldız oyuncu önce cinsel ilişki partisi düzenledi, sonra "Evde kal" dedi
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Trabzonsporlu futbolculardan Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Batuhan'dan yıllar sonra gelen itiraf: Manchester City beni istedi
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Koronavirüse yakalandığı iddia edilen Kruse: Kendimi gayet iyi hissediyorum
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Galatasaray, Diagne için 5 milyon euro istiyor
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Falcao, Al Hilal ile görüştü
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Galatasaray, transferde Manchester City modeline geçecek
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Aleksandar Prijovic, sokağa çıkma yasağına uymadığı için tutuklandı
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Engin Altay Cahit Özkan Devlet Bahçeli Abdulhamit Gül
Magazin Hadise Levent Dörter Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İlaç Nisan Polis Futbolcu
Şu an buradasınız: Altay'da Uluç'un Süper Lig hayali - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 12:56:44. #1.14#
title