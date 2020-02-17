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Altay'da Uluç'a yeni görev

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktör Özden Töraydın ile yollarını ayıran yönetim göreve Murat Uluç'u getirdi.

17.02.2020 22:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 22:00
Altay'da Uluç'a yeni görev

TFF 1'inci Lig ekiplerinden 'da sportif direktör Özden Töraydın ile yollarını ayıran yönetim göreve 'u getirdi. Siyah beyazlı kulüpte geçen sezon jübile yaptıktan sonra yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Murat Uluç'un yeni sportif direktör olduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sportif direktörlük görevine Büyük Altay'ın sembol isimlerinden, eski gol kralımız ve yeni dönem A takım antrenörümüz Murat Uluç getirilmiştir. Kulüp yöneticilerimizden Hilmi Bozok ise Profesyonel Şube Sorumlusu olarak görev yapacaktır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz" denildi.


Kaynak: DHA
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