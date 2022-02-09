Altay'da Thaciano göze girdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da sezonun ilk yarısında sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi olan Brezilyalı Thaciano, son haftalarda oynadığı futbolla alkış toplamaya başladı. Siyah-beyazlıların, Brezilya ekibi Gremio'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı 26 yaşındaki orta saha oyuncusu son olarak 2-0 zaferle sonuçlanan Göztepe derbisinde takımının ikinci golünü kaydederek galibiyette önemli rol oynandı. Thaciano, ilk yarıdaki Göztepe maçında penaltı kaçırmasının yanı sıra kötü futboluyla tepki toplamıştı. Sambacı, ligin ilk haftasındaki Yukatel Kayserispor maçından sonra ikinci kez gol sevinci yaşadı.

Altaylı taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda Brezilyalı oyuncuya haksızlık ettikleri yönünde yorumlarda bulundu. Beşiktaş'la oynanan kupa maçında orta sahada görev alırken Cebrail'in sakatlanması üzerine sağ beke monte edilen Thaciano, ligde ikinci yarının ilk 2 maçında Kayserispor (D) ve Aytemiz Alanyaspor'a karşı joker vazifesi görerek yine savunmanın sağında oynadı. Fenerbahçe deplasmanında ön liberoda forma giyip, sakatlığı nedeniyle İttifak Holding Konyaspor maçını kaçıran tecrübeli futbolcu Göztepe derbisiyle formasına kavuşurken, futbolunu golle süsleyerek gönüllerde taht kurdu.

Altay yönetimi, Alsancak Mustafa Denizli Stadı VIP Tribünü'ndeki 60 koltuğu, siyah-beyazlı kulübe yıllarını vermiş eski futbolcularına ayırma kararı aldı. Buna göre her maç öncesi kulübe isimlerini bildiren Passolig sahibi eski oyuncular karşılaşmayı özel koltuklarından izleyebilecek. Sportif Direktör Tuna Üzümcü, bu tribüne taraftarın ünlü tezahüratından esinlenerek "O Bi Altaylı" ismini verdiklerini söyleyerek ilk uygulamanın cuma günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla birlikte başlayacağını açıkladı.