Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşıldığı ve Karafırtınalar'ın görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.

Kaynak: AA