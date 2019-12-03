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Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollarını ayırdı.

03.12.2019 16:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 16:34
Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktör 'la yollarını ayırdı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Sait Karafırtınalar ve ekibi ile karşılıklı anlaşıldığı ve Karafırtınalar'ın görevinin sonlandırıldığı belirtildi.

Sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan Altay, son 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldıktan sonra 13. haftayı 16 puanla 10. sırada geçmişti.

Kaynak: AA
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