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Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı.

18.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:42
Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da teknik direktör 'la yollar ayrıldı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tandoğan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Bu sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, 14. haftadan itibaren Ali Tandoğan'ı takımın başına getirmişti. Son olarak 22. haftada Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Altay dün de sportif direktör Özden Töraydın'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA
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