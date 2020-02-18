18.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:42

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Ali Tandoğan'la yollar ayrıldı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Tandoğan ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak görevlerinin sonlandırıldığı belirtildi.

Bu sezona Sait Karafırtınalar yönetiminde başlayan siyah-beyazlı ekip, 14. haftadan itibaren Ali Tandoğan'ı takımın başına getirmişti. Son olarak 22. haftada Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup olan Altay dün de sportif direktör Özden Töraydın'la yollarını ayırmıştı.

Kaynak: AA