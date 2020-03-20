Altay'da tek hedef Süper Lig TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'da Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, siyah-beyazlı kulübün tek hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu dile getirdi.

TFF 1'inci Lig'in iddialı ekiplerinden Altay'da Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Taşpınar, siyah-beyazlı kulübün tek hedefinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu dile getirdi. Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler'in sorularını yanıtlayan Ahmet Taşpınar, Süper Lig hedefine ulaşmayı camia olarak çok istediklerini vurguladı. Taşpınar, "Süper Lig yolunda futbolcularımızın, camianın ve taraftarın heyecanı devam ediyor. İstenilen ve özlediğimiz Süper Lig'e çıkmayı hepimiz çok istiyoruz. İnşallah bu işin sonu Süper Lig olur" dedi.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Taşpınar şöyle konuştu:

"Takım olarak güzel bir seri yakaladık. Futbolcularımızda da bu isteği ve arzuyu gördüm. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verildi. Kalan maçlarımıza baktığımızda üç tanesi, direkt rakibimiz olan Akhisarspor, Erzurumspor ve Adana Demirspor ile oynayacağız. Bu maçlar altı puanlık maçlar. Diğer maçlarımızı ise Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Giresunspor ile oynayacağız. Kalan 6 maçta 18 puan neden olmasın. Süper Lig hedefimizde hiçbir değişiklik olmayacak."TAKIMA ÜÇ GÜN İZİNLiglerin koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında ertelenmesinin ardından Altay üç gün izne çıktı. Siyah-beyazlı takımın pazartesi gününden itibaren Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde çalışmalarına devam edeceği belirtildi. Yönetim dezenfekte çalışmaları yapılan tesislerde sıkı önlemler alırken, kulüp çalışanları ve futbolcular dışında tesisler ziyarete kapatıldı.

Kaynak: DHA