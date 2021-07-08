Altay'da tedirgin eden bekleyiş
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Altay'da tedirgin eden bekleyiş

Altay'da tedirgin eden bekleyiş
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Altay, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörünü belirlemeden ve yeni transferi olmadan sessiz sedasız başladı.

TFF 1'inci Lig'de geçen sezon 26 Mayıs'ta İstanbul'da oynanan Play-Off finalinde Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek 18 yıl aradan sonra adını Süper Lig'e yazdıran Altay, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktörünü belirlemeden ve yeni transferi olmadan sessiz sedasız başladı. Futbolcu olarak efsanesi olduğu siyah-beyazlı kulübü teknik direktör olarak Süper Lig'e taşıyan Mustafa Denizli ile henüz yeni sözleşme imzalanamazken, takımı deneyimli teknik adamın yardımcıları Mert Nobre ile Gökhan Karaaslan çalıştıracak. 13 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesi teknik direktör ve transferler konusunda yaşanan belirsizlik camiayı tedirgin ediyor.

Süper Lig'de sezonun başlamasına 35 gün kala taraftarı heyecanlandırıp, takımın zorlu maratonda kabus yaşamamasını sağlayacak transferleri henüz yapmayan Altay, belirsizliği yeni haftada çözmeye çalışacak. Transfer yasağı ve borç yüküyle tarihinde ilk kez 3'üncü Lig'e düştüğü en kötü döneminde bile kısıtlı imkanlarla da olsa sezon açılışı yaparak taraftarıyla buluşan Altay, son 5 yılda bu geleneği göz ardı etti. Süper Lig'e döndükleri yeni sezon öncesi kulübün durumunu merakla takip eden Altaylı taraftarların dünkü antrenmanı tesis dışından takip etmelerine de izin verilmedi. Siyah-beyazlılar sosyal medyada, "Eskiden taraftar, yönetim, futbolcular hep beraber olurdu. Şimdi taraftar tesise bile gidemiyor. Herkesin sevinci kursağında kaldı" yorumları yaptı. İlk idman basına da kapalı şekilde gerçekleşti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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