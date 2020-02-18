Altay'da Tandoğan dönemi de bitti

18.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:40

TFF 1. Lig'de Keçiörengücü yenilgisi sonrası Play-Off hattının dışında kalan Altay'da 3. Lig'den bu yana görevde olan Sportif Direktör Özden Töraydın'la yolların sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından koltuğu sallantıda olan teknik direktör Ali Tandoğan'la da yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Tandoğan, yalnız 8 maçta takımın dümeninde yer alıp 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Altay'da Ali Tandoğan'ın yerine teknik direktörlük için Ümraniyespor'dan ayrılan Ahmet Taşyürek, Denizlispor'u geçen sezon Süper Lig'e taşıyan Yücel İldiz, son olarak Bursaspor'u çalıştıran Yalçın Koşukavak ve Metin Diyadin'in isimleri geçiyor.

Kaynak: DHA