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Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe, Altay, Spor

Altay'da Süper Lig'e son 6 maç

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Altay'da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını söylerken, Yalçın Koşukavak ile ilgili Fenerbahçe ile nazikçe görüştüklerini dile getirdi.

19.03.2020 12:39 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:39
Altay'da Süper Lig'e son 6 maç

TFF 1. Lig'de zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Altay'da Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, Süper Lig inançlarının günden güne arttığını söylerken, Yalçın Koşukavak ile ilgili Fenerbahçe ile nazikçe görüştüklerini dile getirdi.

Bu hafta Süper Lig hedefinde olan rakipleri Akhisarspor'u ağırlayacaklarını hatırlatan Altay Profesyonel Şube Sorumlusu Hilmi Bozok, "Bu hafta çok önemli bir Akhisarspor maçı oynayacağız. En önemli maçlarımızdan birine çıkacağız. Artık 6 tane finalimiz var. Hedefe ulaşmak için her şeyi yapacağız. Bizim parolamız belli: Altay savaşacak. Süper Lig'e 6 maç kaldı. Ben bunu söylüyorum ve takımımıza çok güveniyorum" dedi.

Son günlerde gündemde öne çıkan Fenerbahçe ile Yalçın Koşukavak haberlerini de değerlendiren Bozok, "Fenerbahçe ile başkanlar nezdinde bir temas oldu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kulüp başkanımız Özgür Ekmekçioğlu durumu konuştu ancak şu anda önceliğimiz Altay'ın şampiyonluğu. Fenerbahçe'nin bu süreçteki tavrı nazikçeydi. Bu süreçte böyle bir şey olamayacağını anlattık. Şu anda sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyoruz. Hocamız böyle bir tekliften gurur duydu ancak Altay'da mutlu ve şampiyonluğa odaklanmış durumda. Fenerbahçe önümüzdeki sene yeni bir yapılanmaya gidecek. Yalçın hoca burada bir futbol aklı olarak düşünüldü. Biz Altay tarafında olduğumuz için işin bu kısmıyla çok ilgilenmiyoruz. Yalçın Koşukavak şu anda Altay'ın teknik direktörüdür. Yalçın hocamız şu an sadece Altay'ın şampiyonluğunu düşünüyor ancak sezon sonu ne olur bilemeyiz" diye konuştu.

"Bu insanların da aileleri var"

Korona virüs (Kovid-19) salgınının futbolu da derinden etkilediğini kaydeden Bozok, "Bu salgın tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tedirginiz ancak alınan karara uymak zorundayız. Futbolcularımızda da tedirginlikler var. Yabancı futbolcularla konuşuyoruz, onları gönderemeyeceğimizi anlattık. Yerli oyuncularımız biraz daha ılımlı. Bu insanların da aileleri var. Futbolcularımıza psikolojik ve manevi destek vermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Teneffüs jestine Altay'dan davet karşılığı

Öte yandan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sosyal medya hesaplarından, okulları Korona virüs salgını nedeniyle tedbiren kapalı olan öğrencilere yaptığı 40 dakikalık teneffüs jestine bir karşılık da Altay'dan geldi. Siyah-Beyazlılar, Beşiktaş ile Başakşehir'in miniklere yaptığı top ve forma jestine, 81 ilden 810 öğrenciye yaz tatili için futbol okullarına yaptığı davet ile karşılık verdi. Altay, futbol okullarına gelecek miniklere ücretsiz eşofman takımı ve Passolig kartı sözü de verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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