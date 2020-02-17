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Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine Murat Uluç getirildi.

17.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 23:08
Altay'da sportif direktörlük görevine Murat Uluç getirildi

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da sportif direktörlük görevine Özden Töraydın'ın yerine getirildi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Özden Töraydın'ın sportif direktörlük görevinden yönetim kurulu ile karşılıklı anlaşarak ayrıldığı belirtildi.

Bu göreve takımın yardımcı antrenörlerinden Murat Uluç'un getirildiği, yöneticilerden Hilmi Bozok'un da profesyonel şube sorumlusu olarak görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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