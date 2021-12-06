Altay'da son 6 sezonun en kötü serisi
SPOR Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı.
SPOR Toto Süper Lig'de deplasmanda Galatasaray'la 2-2 berabere kalarak galibiyet özlemi 8 haftaya yükselen Altay, son 6 sezonun en uzun kazanamama serisine imza attı. 3'üncü Lig'de mücadele ettiği 2015-16 sezonunun son 9 maçında 3 puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar, cuma günü evinde Atakaş Hatayspor'u da yenemezse aynı seriyi tekrarlayacak. Bu sezon son galibiyetini 24 Eylül'de taraftarı önünde 2-1'lik skorla Beşiktaş karşısında alan İzmir ekibi, daha sonra 3 puanı bir arada göremedi.
Altay, bu periyotta Gaziantep FK (D), Vavacars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (D), Fraport Tav Antalyaspor (D) ve Adana Demirspor'a yenilirken; Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir (D) ve Galatasaray'la (D) berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor karşısında galip gelmesi halinde 77 gün sonra taraftarına 3 puan sevinci yaşatacak. Altay'da sarı kart cezalısı sağ bek Cebrail ve orta saha oyuncusu Zeki, bu hafta forma giyemeyecek.
Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur?— Haberler (@Haberler) December 5, 2021
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri