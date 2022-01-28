Altay'da Serkan Özbalta takımına inanıyor

ANTALYA (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de son 8 maçını kaybederek galibiyet özlemi 16 haftaya yükselen düşme hattındaki Altay'da bu sezon üçüncü teknik adam olarak göreve başlayan Serkan Özbalta, "Bu iş bitmedi, her şey yeniden başlıyor" mesajı verdi. Siyah-beyazlı takımın Antalya kampına katılan genç çalıştırıcı, "Alsancak Mustafa Denizi Stadı'nı geçilmez bir kale yapmalıyız. Altay formasını her giyen oyuncu, armayı göğsünde taşıyan herkes burasının Büyük Altay olduğunu bilecek. Antalya kampı sonrasında Altay bayrağını yere düşürmemek için herkes elinden gelenin fazlasını yapacak ve bu zor dönemden el birliği ile çıkacağız" dedi.

"Altay forması giyen her oyuncu özenle seçilmiştir" ifadesini kullanan teknik direktör Serkan Özbalta, "Bu takım Süper Lig'de lider oldu. Seri galibiyetler elde etti. Her oyuncu kariyer zirvesi yaşadı. Yeniden bunu başaracağız. İnanıyoruz, güveniyoruz. Bahane üretme lüksümüz yok. Altay Kulübü bizden bugün görev bekliyor ve hepimiz bunu yerine getirmek için hazırız. Çözüm yolları bulmak için Altay aşkıyla hepimiz ayağa kalkmak zorundayız. Çünkü başka Altay yok. Terinin son damlasına kadar savaşacak bir takım sözü veriyorum. Yönetimden taraftara, futbolcusundan teknik ekibine kadar sağlam bir zincir olmalıyız" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Spor