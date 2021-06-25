Altay'da Serkan Aydın iddiası
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Altay'da Serkan Aydın iddiası

Altay'da Serkan Aydın iddiası
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrilirken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden aday olmaya hazırlandığı siyah-beyazlı camiada kulislerde Serkan Aydın ismi de konuşulmaya başladı.

SÜPER Lig'in yeni ekiplerinden Altay'da gözler pazartesi günü gerçekleşecek olağan genel kurula çevrilirken, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun yeniden aday olmaya hazırlandığı siyah-beyazlı camiada kulislerde Serkan Aydın ismi de konuşulmaya başladı. İzmir'de 1966 yılından bu yana faaliyet gösteren köklü bir çimento şirketinin hisselerinin yüzde 30'unu mart ayında alan Ankara merkezli bir şirketin yönetim kurulu başkanı olan Serkan Aydın'ın ismi başkan adaylığı için geçse de, kongreye az bir süre kala henüz bir duyuru yapılmaması bu ihtimali düşürdü. Genç iş insanının gönüllü yönetici olarak kulübe dışarıdan destek verebileceği ifade edildi.

Maden, enerji, inşaat, turizm, otomotiv ve petrol gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketlerinin başında yer alan Serkan Aydın'ın Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu ile bir süredir temas halinde olduğu belirtildi. Aydın Ailesi'nin şirketlerinden birinin ismiyle kulübe isim sponsoru olma ihtimalinin de bulunduğu ileri sürüldü. 18 yıl sonra geri döndüğü Süper Lig'de üst sıraları zorlamayı hedefleyen Altay'da yönetim kaynak arayışlarını sürdürüyor. Kongrede mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girmesi ve ekibine güçlü takviyeler yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE'YE BAĞIŞ YAPMIŞTI

Altay'la ismi anılan Serkan Aydın, Galatasaraylı olmasına rağmen ismini açıklamadan Fenerbahçe'ye 500 bin TL bağış yapmıştı. Aydın, sarı-lacivertliler için düzenlenen ikinci kampanyada da 100 adet Fenerbahçe forması almıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bu bağışlar nedeniyle 41 yaşındaki Serkan Aydın'a teşekkür etmişti. Aydın, halen memleketinin takımı Sivasspor'un yönetiminde Dış İlişkiler ve Reklamdan Sorumlu Asbaşkan olarak görev alıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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