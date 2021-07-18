Altay'da Serge Aka iddiası
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Altay'da Serge Aka iddiası

Altay'da Serge Aka iddiası
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın dış transferde Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Altay'ın dış transferde Fildişi Sahilli ön libero Serge Arnaud Aka ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Daha önce ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la anılan 26 yaşındaki futbolcunun İzmir temsilcisi ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Son olarak Mısır ekibi El Gouna'da forma giyen Serge Aka'nın bonservisinin elinde olduğu kaydedildi. Altay'ın Aka ile anlaşması halinde Avrupa'dan talipleri olan Senegalli ön libero Khaly Thiam ile yollarını ayırması bekleniyor. Öte yandan sözleşmesi bittikten sonra yönetimin yeniden anlaşma sağladığı Gabonlu ön libero Andre Poko İzmir'e gelerek takıma katıldı.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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