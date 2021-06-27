Altay'da seçim günü
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Altay'da seçim günü

Altay'da seçim günü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İZMİR'i yeni sezonda Süper Lig'de temsil edecek Altay yarın olağan genel kurula gidecek.

İZMİR'i yeni sezonda Süper Lig'de temsil edecek Altay yarın olağan genel kurula gidecek. Siyah-beyazlı kulübün kongresi, İzmir Atatürk Stadı'nda yer alan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nin toplantı salonunda saat 13.00'te yapılacak. Altay'da mevcut başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun tek aday olarak seçime girerek yeniden başkanlık görevine getirilmesi bekleniyor. Başkan Ekmekçioğlu'nun yeni yönetimini farklı isimlerle güçlendirdiği ifade edildi.

Altay'da ilk kez 2016 yılında başkanlık koltuğuna oturan Özgür Ekmekçioğlu, siyah-beyazlı takımı 5 yılda 3'üncü Lig'den Süper Lig'e taşımayı başardı. Zaman zaman yapılan transferler, teknik adam seçimleri ve kulüp borcunun artması nedeniyle eleştirilen Özgür Ekmekçioğlu, kulübe 3 kupa kazandırarak alkış topladı. Özgür Ekmekçioğlu'nun seçim sonrası takımı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mustafa Denizli ile yeniden anlaşması bekleniyor. Siyah-beyazlılar daha sonra transferde atağa kalkacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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