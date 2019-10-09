Altay'da savunmaya kart uyarısı

09.10.2019 13:15

TFF 1'inci Lig'de milli aranın ardından İzmir derbisinde Altınordu ile karşılaşacak Altay'da teknik heyetten sarı kart sınırındaki iki savunma oyuncusuna uyarı geldi. Siyah-beyazlı ekibin son olarak evinde Bursaspor'u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada stoperler Gençer ve Abdülkerim, toplamda gördükleri üçer sarı kart nedeniyle ceza sınırına geldi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, ilk 11'in vazgeçilmezi olan iki defans oyuncusundan dikkatli olmalarını istedi. İki futbolcu Altınordu karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Ekol Göz Menemenspor müsabakasında görev alamayacak.

Kaynak: DHA