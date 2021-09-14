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Altay'da sakatlıklar can sıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Altay'da sakatlıklar can sıktı

SÜPER Lig'de cuma günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay'a iki oyuncusundan kötü haber geldi.

SÜPER Lig'de cuma günü İzmir derbisinde Göztepe'yi konuk edecek Altay'a iki oyuncusundan kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Mısırlı santrfor Ahmed Yasser Rayan ile Şilili 10 numara Cesar Pinares'in adale sakatlıkları sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Altay'da hafif ağrıları olan Şilili sol kanat Martin Rodriguez ile Gabonlu Andre Poko'nun ise bugünkü antrenmanı düz koşu yaparak tamamladığı bildirildi. Rodriguez ve Poko'nun durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Sağlık ekibi iki oyuncuyu derbiye yetiştirmeye çalışıyor.


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