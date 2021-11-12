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Altay'da sakatlar dönüyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da sakatlar dönüyor

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada yara sarmaya başladı.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan Altay, milli maç nedeniyle lige verilen arada yara sarmaya başladı.

Kadrosunda 4 sakat futbolcusu bulunan siyah beyazlılarda 3 oyuncunun bireysel antrenmanlara başlaması teknik heyetin yüzünü güldürdü. Sezonun 5'inci haftasındaki Göztepe derbisinde forma giydikten sonra adalesinden iki kez sakatlanan ve son 7 karşılaşmada görev alamayan Şilili sol kanat Martin Rodriguez, sahada takımdan ayrı çalışmalara başladı.

VavaCars Fatih Karagümrük maçında sol arka sakatlanan ve son 3 maçta forma giyemeyen stoper Murat Akça ile adale sakatlığı nedeniyle 7 haftadır kadroda yer almayan sol kanat Eren Erdoğan düz koşulara başladı. İzmir ekibinde sol üst adalesinde yırtık olan İranlı sol bek Mohammad Naderi'nin tedavisi devam ediyor. Naderi'nin iç sahadaki Adana Demirspor maçında forma giymesinin zor olduğu bildirildi. Altay'da milli takıma davet edilen Mısırlı forvet Rayan ile Gabonlu ön libero Poko antrenmanlarda yer almıyor.

MUSTAFA DENİZLİ'YE KUTLAMA

Altay'da 72 yaşına giren teknik direktör Mustafa Denizli için doğum günü kutlaması yapılarak pasta kesildi. 10 Kasım 1949'de Çeşme'de doğan ancak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümüne denk gelmesi nedeniyle doğum gününü kutlamayan Mustafa Denizli'ye 1 gün sonra 11 Kasım'da kutlama düzenlendi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Denizli'nin doğum günü teknik heyetimiz ve futbolcularımız tarafından kutlandı" mesajı yayınlandı.


Altay'da sakatlar dönüyor

Altay'da sakatlar dönüyor

Altay'da sakatlar dönüyor

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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