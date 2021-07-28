Altay'da Runarsson olmadı
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Altay'da Runarsson olmadı

Altay'da Runarsson olmadı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig kulüplerinden Altay, İngiliz ekibi Arsenal'den kiralamak istediği kaleci Runar Alex Runarsson transferinde geri adım attı.

Süper Lig kulüplerinden Altay, İngiliz ekibi Arsenal'den kiralamak istediği kaleci Runar Alex Runarsson transferinde geri adım attı. Siyah-beyazlı yönetim, 26 yaşındaki İzlandalı file bekçisi için Arsenal'in istediği ücreti yüksek bularak transferden vazgeçti. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin raporuyla yeniden kaleci arayışlarına başlayan Altay'ın Meksikalı bir file bekçisiyle flörtte olduğu öğrenildi. Siyah-beyazlı ekip Erzurum'da kalecileri Cihan ve Ozan Evrim ile antrenmanlara devam ediyor.

CHATZIGIOVANIS BİTİYORAltay'ın Panathinaikos'ta forma giyen Yunan sağ kanat Anastasios Chatzigiovanis ile anlaşma aşamasına geldiği öğrenildi. İzmir ekibine gelmek isteyen Chatzigiovanis'in kulübünden ayrılma yollarını aradığı ifade edildi. Dış transferde Ceyhun, Björkander, Thaciano ve son olarak Fildişi Sahilli golcü Bamba'ya sözleşme imzalatan Altay, Şilili sol kanat Martin Rodriguez ve gurbetçi sol bek Melih Altıkulaç transferlerini de açıklamaya hazırlanıyor.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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