Altay'da Ricardo Alves iddiası
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Altay'da Ricardo Alves iddiası

14.01.2021 11:30 | Son Güncelleme: 14.01.2021 11:35
Altay'da Ricardo Alves iddiası

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli 10 numara Ricardo Alves'le ilgilendiği iddia edildi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Altay'ın Portekizli 10 numara Ricardo Alves'le ilgilendiği iddia edildi. İlk yarıda takımda yer alan Armand Gnanduillet, Anton Putsila, William de Amorim ve Jovan Blagojevic'le yollarını ayırarak kadrosundaki yabancı oyuncu sayısını 6'ya düşüren siyah-beyazlıların, son olarak Rusya 2'nci Ligi'nde Orenburg forması giyen Ricardo Alves'le dirsek temasında olduğu ileri sürüldü. Ön libero ve merkez orta saha olarak da görev yapabilen 27 yaşındaki Portekizli, Rusya'da bu sezon 8 maçta 1 gol attı. 

Bonservisi elinde olan futbolcunun değeri 900 bin Euro olarak gösteriliyor. Portekiz U19 ve U20 milli takım formalarını terleten Alves, Porto altyapısında yetişti. Ülkesinde Belenenses ve Portimonense kulüplerinde görev yapan tecrübeli futbolcu Romanya'da Rapid Bükreş, Slovenya'da Olimpija Ljubljana'da top koşturdu. 2018'den bu yana Orenburg'da ter döken tecrübeli futbolcunun Antalya kampına katılacağı iddia edildi. Altay'da yeni transferler Deniz Kadah ve Mehmet Erdem kampta çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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