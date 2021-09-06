Altay'da Rayan formayı zorluyor
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Altay'da Rayan formayı zorluyor

Altay'da Rayan formayı zorluyor
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı forvet Ahmed Yasser Rayan'ın formayı kapmaya yakın olduğu belirtildi.

Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Altay'da Mısırlı forvet Ahmed Yasser Rayan'ın formayı kapmaya yakın olduğu belirtildi. Antrenmanlarda attığı gollerle teknik heyete formda olduğunu gösteren 23 yaşındaki golcü oyuncunun Konyaspor karşısında ilk 11'de yer alabileceği ifade edildi. Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin son 2 maçta etkisiz kalan Fildişi Sahilli santrfor Bamba'yı yedeğe çekip, Rayan'a şans vermesi bekleniyor.

Ligin ilk haftasında Yukatel Kayserispor filelerini 2 kez sarsan Bamba, Aytemiz Alanyaspor (D) ve Fenerbahçe randevularında skora katkı sağlayamadı. Teknik direktör Denizli, Fenerbahçe karşısında Bamba'yı 58'inci dakikada oyundan alıp, Rayan'ı sahaya sürdü. İlk haftadaki Kayserispor maçını kaçıran Ahmed Rayan, 2'nci haftadaki Alanyaspor deplasmanında 81'inci dakikada oyuna girip, 85'inci dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla rakip kaleciyi avlamış ve 4-1'lik galibiyette pay sahibi olmuştu.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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