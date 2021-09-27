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Altay'da Rayan'dan iyi haber

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Rayan'dan iyi haber

SÜPER Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak zirveye göz kırpan Altay'da iyileşen Mısırlı golcü Ahmed Rayan'ın takımla antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü.

GAZİANTEP (DHA) -

SÜPER Lig'de üst üste 3 galibiyet alarak zirveye göz kırpan Altay'da iyileşen Mısırlı golcü Ahmed Rayan'ın takımla antrenmanlara başlaması yüzleri güldürdü. Konyaspor deplasmanında gol attıktan sonra sakatlık yaşayıp Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş maçlarında kadroda yer almayan Rayan'ın bu haftaki Gaziantep deplasmanında forma giyebileceği bildirildi.

Siyah-beyazlılarda 10 numara Pinares'ten sonra Rayan'ın da iyileşmesi teknik heyetin elini rahatlattı. Ön libero Thiam'ın kırmızı kart cezasının sona erdiği İzmir ekibinde bireysel çalışma yapan sol kanat Rodriguez, ön libero Poko ve sol kanat Eren'in de Gaziantep FK karşılaşmasına yetiştirilmesi için sağlık ekibinin yoğun mesai harcadığı ifade edildi.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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