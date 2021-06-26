Altay'da Poko ve Regattin kalıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'da Poko ve Regattin kalıyor

Altay'da Poko ve Regattin kalıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig takımlarından Altay'ın iç transferde ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaştığı belirtildi.

SÜPER Lig takımlarından Altay'ın iç transferde ön libero Poko ve 10 numara Regattin'le yeniden anlaştığı belirtildi. Geçen sezon devre arasında transfer edilen ve son haftalarda gösterdiği performansla göze giren Gabonlu Andre Poko ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi. Siyah-beyazlıların yine mukavelesi biten Fas asıllı Fransız futbolcu Adrien Regattin'le de prensip anlaşmasına vardığı bildirildi. Forvet arkasında görev alan Regattin, 33 maçta 4 gol, 4 asistle oynadı. Yönetimin pazartesi günü yapılacak kongrenin ardından iç ve dış transfer çalışmalarına hız vereceği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Yiğit Marcus Aral Mohammed Al Saloussi
Spor Mert Müldür Fatih Terim Şenol Güneş Aziz Yıldırım Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay'da Poko ve Regattin kalıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:35:33. #1.16#

title