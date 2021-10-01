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Altay'da Poko sevinci

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Poko sevinci

Süper Lig'de pazar günü Gaziantep FK deplasmanında üst üste 4'üncü galibiyetini almak için mücadele edecek Altay'da ön libero Andre Poko'nun antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü.

GAZİANTEP (DHA) -

Süper Lig'de pazar günü Gaziantep FK deplasmanında üst üste 4'üncü galibiyetini almak için mücadele edecek Altay'da ön libero Andre Poko'nun antrenmanlara başlaması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Sakatlığı nedeniyle son 2 haftada oynanan Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş karşılaşmalarında forma giyemeyen tecrübeli oyuncunun Gaziantep maçında görev alabileceği bildirildi. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin Gabonlu futbolcuyu riske etmemek adına yedek soyundurması bekleniyor.

Senegalli ön libero Thiam'ın cezasının bittiği Altay'da Şilili 10 numara Pinares ve Mısırlı golcü Rayan'ın ardından Poko'nun da iyileşerek takıma dönmesi moralleri yerine getirdi. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren ve takımdan ayrı çalışan Şilili sol kanat Rodriguez ile genç sol kanat Eren ise kadroda yer almayacak. Öte yandan bu sezon profesyonel olan Nurettin Küçükdeniz'in yaşadığı rahatsızlık sonrası Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ufak bir operasyon geçirdiği, sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.


- İzmir
Altay'da Poko sevinci

Altay'da Poko sevinci

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