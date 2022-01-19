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Altay'da Poko rötar yaptı

Altay'da Poko rötar yaptı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na giden ön libero Andre Poko'nun takıma dönüşü gecikecek.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gabon Milli Takımı'na giden ön libero Andre Poko'nun takıma dönüşü gecikecek. Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada C Grubu'nda oynadığı 3 maçta Komorlar'ı 1-0 yenip, Gana ile 1-1, Fas ile 2-2 berabere kalan Gabon, 7 puanlı lider Fas'ın ardından 5 puanla 2'nci sırayı alarak son 16 turuna adını yazdırdı. Gabon Milli Takımı, 23 Ocak'ta Burkina Faso ile karşı karşıya gelecek. Turnuvada final maçı 6 Şubat'ta oynanacak.

Milli takımda yer alması nedeniyle kupadaki Beşiktaş, ligdeki Yukatel Kayserispor (D) ve Aytemiz Alanyaspor müsabakalarını kaçıran Poko, bugünkü Fenerbahçe (D) ve 23 Ocak'taki İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarında da görev yapamayacak. Afrika Uluslar Kupası'nda Gabon finale kalırsa, Poko 6 Şubat'taki Göztepe derbisinde eski takımına karşı forma giyemeyecek.


- İzmir

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri

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