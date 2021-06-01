Altay'da Poko kalacak
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Altay'da Poko kalacak

Altay'da Poko kalacak
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay, iç transferde Andre Poko ile yeniden anlaşmak için kolları sıvadı.

Süper Lig ekiplerinden Altay, iç transferde Andre Poko ile yeniden anlaşmak için kolları sıvadı. Geçen sezon Göztepe'den ayrıldıktan sonra devre arasında siyah-beyazlı kulüple el sıkışan Gabonlu ön liberoyu özellikle ligin son bölümünde sergilediği performansla kalitesini kanıtladı. Teknik direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesi sona eren Poko'nun takımda tutulması yönünde rapor verdiği, yönetimin de deneyimli teknik adamla aynı görüşte olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı formayla 1'inci Lig'de 3'ü Play-Off olmak üzere 6 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcunun da İzmir'de mutlu olduğu ve yuvada kalmaya sıcak baktığı belirtildi. Altay'da kaleci Stackhowiak, Regattin, Deniz Kadah gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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