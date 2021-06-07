Altay'da Pinto listede
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Altay'da Pinto listede

Altay'da Pinto listede
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

SÜPER Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay'da yönetimin listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun bulunduğu iddia edildi.

SÜPER Lig'de 18 yıl sonra mücadele edeceği yeni sezon öncesi transferde aceleci davranmayan Altay'da yönetimin listesinde Portekizli sol bek Tiago Pinto'nun bulunduğu iddia edildi. Geçen sezon Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de küme düşme acısı yaşayan Pinto'nun sözleşmesini feshettiği belirtildi.

Süper Lig'de 2015'ten bu yana 3 sezon Ankaraspor, son 3 sezonda ise Ankaragücü kulüplerinde görev alan 33 yaşındaki futbolcu ülkesine dönerken, Portekiz basını Pinto'ya Portekiz ekibi FC Famalicao'nun talip olduğunu yazdı. Altay yönetimi, teknik direktör Mustafa Denizli'nin onay vermesi halinde oyuncuyu transfer etmek için girişimde bulunacak.

MERT MİRAÇ'A OLUMLU RAPOR

Altay'ın geçen sezon 3'üncü Lig'de Yomraspor forması giyen genç sol kanat Mert Miraç Altıntaş'ı takibe aldığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların scout ekibi tarafından izlenen 19 yaşındaki futbolcu konusunda yönetime olumlu rapor verildi. Hekimoğlu Trabzon'da profesyonel olan Mert Miraç, geçen sezon Play-Off deneyimi yaşadığı Yomraspor'da 32 karşılaşmada 13 kez rakip fileleri sarstı. Genç oyuncuyla Süper Lig'den başka kulüplerin de ilgilendiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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