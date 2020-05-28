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Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın iki yabancı oyuncusu Marco Paixao ve Andreas Tatos, 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan ligi bekliyor.

Altay'da Paxiao ve Tatos çok hırslı
28.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:17

TFF 1'inci Lig temsilcisi Altay'ın iki yabancı oyuncusu Marco Paixao ve Andreas Tatos, 19 Haziran'da yeniden başlaması planlanan ligi bekliyor.

İki futbolcunun takım antrenmanlarının yanı sıra ekstra çalışmalar yaparak lige hazırlandıkları belirtildi. Özel antrenörler eşliğinde idmanlar yapan Portekizli golcü Paixao ve Yunan 10 numara Tatos, kalan 6 haftaya tam anlamıyla hazır girmeyi planlıyor. Ligde kalan 6 haftada İzmir ekibine içinde olduğu Süper Lig yarışında maksimum katkı sağlamak isteyen usta kramponların hırslı görüntüsü teknik heyetin de yüzünü güldürüyor. Altay'la 2 yıllık sözleşme yenileyen 35 yaşındaki santrfor Paixao ve 1 yıllık daha kontratı bulunan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Tatos, siyah-beyazlı formayı Süper Lig'de giymek istediklerini söyledi.


- İzmir

Kaynak: DHA

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