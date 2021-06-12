Altay'da Paixao'ya talip çok

Süper Lig'e yükselen Altay'da son 3 sezonda 1'inci Lig'de 3 kez gol kralı olarak tarihe geçen Marco Paixao için 1'inci Lig'in yeni ekipleri sıraya girdi.

Süper Lig'e yükselen Altay'da son 3 sezonda 1'inci Lig'de 3 kez gol kralı olarak tarihe geçen Marco Paixao için 1'inci Lig'in yeni ekipleri sıraya girdi. Siyah-beyazlılarla 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli santfora ligin yeni ekiplerinden Manisa FK, Eyüpspor ve Kocaelispor'un talip olduğu öğrenildi. Altay formasıyla ligde ilk yılında 29, ikinci yılında 22, son olarak geçen sezon ise 25 gol kaydeden 36 yaşındaki Paixao'nun İzmir'de mutlu olduğu ve takımdan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

İlerleyen yaşına rağmen Süper Lig'de de gollerine devam etmek isteyen Portekizli yıldız, geçen sezon Altay'da 400 bin Euro yıllık ücretle oynadı. Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli'nin Marco Paixao'yu Süper Lig'de de kadrosunda düşündüğü ifade edildi. Deneyimli teknik adam Altınordu ile oynanan Play-Off finalinde yedek soyundurduğu Marco Paixao'yu ikinci yarıda oyuna almış, usta golcü de 89'uncu dakikada attığı golle takımının Süper Lig'e yükselmesinde başrolü oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış