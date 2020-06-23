Altay'da Paixao şampiyonluktan emin TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle 4'üncü sıraya yükselen Altay'da takımın en golcü ismi Portekizli santrfor Marco Paixao, Süper Lig'e çıkacaklarından emin olduğunu söyledi.

TFF 1'inci Lig'de evinde aldığı 3-1'lik Akhisarspor galibiyetiyle 4'üncü sıraya yükselen Altay'da takımın en golcü ismi Portekizli santrfor Marco Paixao, Süper Lig'e çıkacaklarından emin olduğunu söyledi.

Akhisar filelerine bıraktığı iki golle toplam gol sayısını 19'a çıkaran usta forvet, "Üç aylık aranın ardından lige çok iyi bir başlangıç yaptık. İki gol attığım için mutluyum ancak önemli olan takımın enerjisinin çok üst düzeyde olmasıydı. Altay, bu sezon hedeflediği Süper Lig'e çıkacak. Bir kez daha söylüyorum Altay şampiyon olacak" diye konuştu.Geçen sezon attığı 29 golle ligde rekorları altüst eden gol kralı olan, bu sezon şimdiye kadar 19 kez rakip fileleri sarsarak gol krallığı yarışında en yakın rakibinin 8 gol üzerinde yer alan Marco Paixao, "Bana en çok sorulan soru krallık yarışındaki gol hedefim. Cevabım belli. Önemli olan benim ne kadar gol attığım değil, Altay'ın şampiyon olabilmesi için ne kadar gol atmam gerektiği" yorumu yaptı. Altay'ın bir üst lige çıkması için gol atmak zorunda olduğunu dile getiren 35'lik yıldız, "Daha çok çalışıp Altay'ı şampiyon yapmak için gerekli golleri atacağım" dedi.

- İzmir

Kaynak: DHA