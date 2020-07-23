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Altay'da Paixao'nun Menemen tepkisi

TFF 1'inci Lig'de Play-Off biletini kaçıran Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao, en büyük hatayı bazı iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynayarak yaptıklarını dile getirdi.

Altay'da Paixao'nun Menemen tepkisi
23.07.2020 13:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:21

TFF 1'inci Lig'de Play-Off biletini kaçıran Altay'ın Portekizli gol kralı Marco Paixao, en büyük hatayı bazı iç saha maçlarını Menemen İlçe Stadı'nda oynayarak yaptıklarını dile getirdi. Bunun hatalı bir karar olduğu yorumunu yapan usta forvet, sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, "İnanılmaz bir takımız, bu ligdeki herkesi yenebiliriz. Kolayca şampiyon olabilirdik ancak bu kötü stadyumda ve korkunç sahada oynamak şampiyonluğu kaçırmamıza mal oldu. Bunun sezonun kilit anı olduğunu anlamalısınız. Antrenörleri ve oyuncuları suçlamayın, bu korkunç stadyumda, Menemen'de oynama kararını suçlayın" dedi.

Play-Off'a kalamadıkları için üzgün olduğunu ifade eden Paixao, "Bunu kabul etmek benim için çok zor. Hepimiz için çok üzücü. Gelecek sene için kulüpte profesyonel koşullara sahip olmak, iyi sahaların, iyi eğitimlerin, iyi tıbbi koşulların olması, her zaman ciddi olunması ve oyuncuların en üst düzeyde rahatça oynamaya odaklanmaları önemli. Gelecek sezona şampiyon olmanın yolu bu. Yeni sezona maksimum güçle ve en üst seviyede başlamak için birlikte çalışacağız. Umarım maçlarımızı yeni sezonda Alsancak Stadyumu'nda oynarız" diye konuştu.

88 YIL SONRA AVRUPA'YA TRANSFER

Altay'ın 19 yaşındaki milli stoperi Cenk Özkacar, kulüple görüşmelerini sürdüren Fransa Ligue 1 ekibi Olimpik Lyon'a transfer olması halinde siyah-beyazlı takından direkt Avrupa'ya giden ikinci futbolcu olacak. İzmir temsilcisinin, "Siyah İnci" lakaplı efsane futbolcusu Vahap Özaltay, 1932 yılında Fransa'nın Racing kulübüne transfer olarak bir ilke imza atmış ve Türk futbol tarihine geçmişti. Cenk, 88 yıl sonra Altay'dan Avrupa'ya giden kulüp tarihindeki ikinci futbolcu olma yolunda. Altay'da daha önce 1990'lı yılların başında Serdar Meriç'in Belçika ekibi Anderlecht altyapısına transferi gündeme gelmiş ancak oyuncu 18 yaşında olduğu için kontenjan engeli nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Altay'da yıldızı parlayan Alpay Özalan, Necati Ateş, Sinan Kaloğlu, Fatih Tekke gibi isimler de başka kulüplerden Avrupa'nın yolunu tutmuştu.


Kaynak: DHA

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