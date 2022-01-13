Altay'da Paixao ayrıldı

Altay'ın üç kez üst üste gol kralı olan Portekizli golcüsü Marco Paixao, sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek siyah-beyazlı kulüpten ayrıldı.

Altay'ın Portekizli golcüsü Marco Paixao'nun, alacaklarını tahsil edemediği için kulübe yolladığı ihtarnamenin ardından ödeme yapılmaması üzerine sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi. Süper Lig'de fazla forma şansı bulamayan 37 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ve Manisa FK ile anılıyor.

3 sezon üst üste gol kralı oldu

2018-2019 sezonunda Polonya'nın Lechia Gdansk takımından transfer edilen Paixao, Altay formasıyla çıktığı ilk sezonda 29 gol atarak Spor Toto 1. Lig rekorunu kırmış ve gol kralı olmuştu. 2019-2020 sezonunda da 22 gol atan Portekizli santrfor, yine gol kralı unvanını elde etmişti. Geçtiğimiz sezon da istikrarlı performansını sürdüren Paixao, ligde attığı 25 golle bir kez daha gol kralı olurken, play-off finalinde Altınordu'ya attığı golle birlikte Altay'ı Süper Lig'e çıkartmıştı.

Paixao bu sezon ise siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de oynadığı 17 maçın yalnızca 2'sinde ilk 11'de başlamış ve toplamda 2 gol kaydetmişti. - İZMİR