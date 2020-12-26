Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi
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Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

26.12.2020 15:09 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:12
Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da Özgür Özkaya'nın sol ön çapraz bağlarında kopma tespit edildi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, dünkü Bereket Sigorta Ümraniyespor karşılaşmasında sakatlandıktan sonra oyuna devam edemeyen Özgür Özkaya'nın kontrollerinin yapıldığı belirtildi.

Sol ön çapraz bağları kopan 32 yaşındaki oyuncunun tedavisine başlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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