Altay'da Özbalta değişimi

Spor Toto Süpr Lig'de kurtuluş savaşında son 10 haftaya giren düşme hattındaki Altay'da puan ortalaması teknik direktör Serkan Özbalta göreve gelince arttı. Takımıyla çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 8 puan toplayan genç teknik adam, 1.6 puan ortalamasına ulaştı. Altay, Özbalta'yla yarışa yeniden başladı. Ligin son 5 maçında en fazla puanı 4 galibiyet, 1 beraberlikle Trabzonspor alırken, Fraport-TAV Antalyaspor 11, Fenerbahçe ve VavaCars Fatih Karagümrük ve Medipol Başakşehir 10, Beşiktaş 9 puan elde etti. Altay ise Adana Demirspor ve Galatasaray ile birlikte bu dönemin en fazla puan toplayan ekipleri arasına adını yazdırdı.

Teknik direktör Mustafa Denizli döneminde maç başına 0.9 olan puan ortalamasını Özbalta ile çıktığı 5 maçta 1.6'ya yükselten siyah-beyazlı ekip, halen kurtuluş hattının 6 puan gerisinde olsa da kalan 10 maç öncesinde umutlarını artırdı. Son 10 maçın 6'sını evinde oynayacak İzmir ekibi, Öznur Kablo Malatyaspor, Antalyaspor, Galatasaray, Medipol Başakşehir, GZT Giresunspor ve Kasımpaşa'yı konuk ederken, Demir Grup Sivasspor, Adana Demirspor, Trabzonspor ve Atakaş Hatayspor deplasmanlarına çıkacak.

Demirören Haber Ajansı - Spor