Altay'da Osman Özköylü şoku

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay'da yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı.

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Altay'da yönetim dün gece ani bir kararla teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırdı. Ligde bugün deplasmanda Akhisarspor'la karşılaşacak siyah-beyazlı takımla dün Manisa'daki bir otelde kampa giren Osman Özköylü, akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi.

Yönetim, ayrılık kararı konusunda gerekçe göstermeden deneyimli teknik adamla karşılıklı anlaşarak vedalaştı. İlk 2 iddiası azalan ve Play-Off oynaması beklenen Altay'ın kalan haftalar için teknik adam arayışına girdiği belirtildi. Teknik direktör Yücel İldiz'in yerine 21'inci haftada takımın başına geçen Osman Özköylü 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı