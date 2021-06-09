Altay'da operasyon kapıda
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Altay'da operasyon kapıda

Altay'da operasyon kapıda
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig'e yükselen Altay'da 21-28 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi takımı bir üst lige taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli ile prensipte anlaşan yönetimin kadroyu büyük ölçüde değiştireceği ifade edildi.

Süper Lig'e yükselen Altay'da 21-28 Haziran'da yapılacak genel kurul öncesi takımı bir üst lige taşıyan teknik direktör Mustafa Denizli ile prensipte anlaşan yönetimin kadroyu büyük ölçüde değiştireceği ifade edildi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, yeni sezon için 14-15 transfer yapacaklarını açıklarken, siyah-beyazlıların aynı oranda oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor. Altay'ın kiralık olarak kadrosunda yer alan gurbetçi sol kanat Abdullah Aydın forma giyemeden Beşiktaş'a dönerken, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda görev alamayan Harun Alpsoy da kulübü Antalyaspor'un yolunu tuttu.

İzmir ekibinde sözleşmeleri biten Polonyalı kaleci Adam Stackhowiak, sol bek Çağlar Birinci, kaleci Ozan Evrim Özenç, sağ bek Rıdvan Şimşek yeniden anlaşma sağlanmayacağı iddia edildi. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu İlhan Depe, Yekta Kurtuluş, stoper Lokman Gör ve Gençer Cansev'le de yollar ayrılacak. Yönetimin 40 yaşına merdiven dayayan kaptan İbrahim Öztürk ve ilk yarıda sezonu kapatan sol bek Özgür Özkaya'ya teşekkür etmesi bekleniyor. Siyah-beyazlılarda Regattin, Mossoro, Mehmet Erdem, Deniz, Tolga, Scuk ve Thiam gibi oyuncuların durumları da belirsiz.

PEDRO AMARAL İDDİASI

Altay'ın Portekizli sol bek Pedro Amaral'la ilgilendiği iddia edildi. Geçen sezon Portekiz Süper Ligi'nde Rio Ave'de küme düşme üzüntüsü yaşayan 23 yaşındaki savunmacının Polonya ekibi Legia Varşova ve Altay ile İspanya 2'nci Lig takımlarının listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Amaral, Rio Ave'de geçen sezon toplam 32 karşılaşmada görev alıp, 1 asist yaptı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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