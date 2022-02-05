Altay'da nostaljik buluşma

Spor Toto Süper Lig'de yarın İzmir derbisinde Göztepe ile karşılaşacak Altay'ın bir döneme damga vuran unutulmaz oyuncuları Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bir araya gelerek aile olmanın en güzel örneğini sergilediler.

Zafer Bilgetay'dan Hayrettin Demirbaş'a, Tamer Kanböre'den Orhan Üstündağ'a, Fatih Egedik'ten Murat Uluç'a çok sayıda futbolcu, yıllar sonra buluşup hasret giderirken siyah-ekibe de moral verdi. Başkan Özgür Ekmekçioğlu, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve yönetimin tam kadro yer aldığı organizasyonda futbolculara üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu ve numaralarıyla özdeşleşmiş formaları armağan edildi.

Önemli güne Zafer Bilgetay, Celal Bölgen, Tayfun Kansoy, Can Barhan, Gökhan Ersoy, Hayrettin Demirbaş, Tamer Kanböre, Toprak Kırtoğlu, Orhan Üstündağ, Ahmet Akuygur, Aytekin Viduşlu, Hakan Kayalar, Aydın Dağdelen, Altay Dağdelen, Akın Dağdelen, Bülent Öztürk, İnanç Gültekin, Kenan Aslanoğlu, Semavi Özgür, Atakan Sancarbarlaz, Serkan Karababa, Murat Uluç, Fatih Egedik, Oktay Kuday, Eralp Erbuğa, Yasin Avcı, Serkan Gültang, Ahmet Acar, Serkan Demir Ümit İnal, Alp Ergin, Onur Nasuhoğulları, Mehmet Zengin ve Murat Alaçayır katıldı.