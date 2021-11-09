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Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor
Altay'da Naderi'nin yeri dolmadı

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada 1 puanla yetinerek düşüşe geçen Altay'da sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen sol bek Mohammad Naderi'nin yeri doldurulamadı.

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada 1 puanla yetinerek düşüşe geçen Altay'da sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen sol bek Mohammad Naderi'nin yeri doldurulamadı. İranlı defans oyuncusunun yokluğunda siyah-beyazlılar savunmada sıkıntı yaşadı. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında 20'nci dakikada sakatlanıp oyundan alınan ve sol üst adalesindeki yırtık nedeniyle 4 hafta takımdan ayrı kalacağı açıklanan Naderi'nin yokluğunda defansın solunda görev alan iki futbolcu da beklenen verimi veremedi. İzmir'de 1-1 biten Demir Grup Sivasspor maçında stoper Eric Björkander'i sol beke monte eden teknik direktör Mustafa Denizli, yedikleri golün bu bölgeden gelmesi üzerine İsveçli savunmacıyı 61'inci dakikada oyundan çıkarıp, sakatlıktan çıkan Özgür Özkaya'yı ilk kez sahaya sürdü. Fraport Tav Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de Özgür'ü görevlendiren deneyimli teknik adam, yine savunmanın solundan gelen golle 1-0 geriye düşmelerinin ardından 60'ncı dakikada Özgür'ün yerine Björkander'i oyuna soktu. Altay, sahadan 1-0 yenik ayrıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Spor Haberleri
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