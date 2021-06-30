Altay'da Mustafa Denizli'nin cevabı bekleniyor
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Altay'da Mustafa Denizli'nin cevabı bekleniyor

Altay'da Mustafa Denizli'nin cevabı bekleniyor
Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Haberler | Spor

SÜPER Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli'den cevap bekliyor.

SÜPER Lig'in yeni temsilcilerinden Altay, Teknik Direktör Mustafa Denizli'den cevap bekliyor. Pazartesi günü gerçekleşen olağan genel kurulda yeniden başkan seçilen Özgür Ekmekçioğu, deneyimli teknik adamla görüştüğünü ve temasların olumlu ilerlediği açıkladı. Takımı Süper Lig'de de Mustafa Denizli'ye emanet etmeyi planlayan yönetim, 71 yaşındaki teknik adamın cevabını beklemeye geçti. Mustafa Denizli'nin en geç cumartesi gününe kadar Özgür Ekmekçioğlu'na net fikrini söyleyeceği vurgulandı. Taraflar arasında hafta sonuna kadar görüşmelerin olacağı ve cumartesi günü işin resmileşeceği bildirildi. Altay'ın Denizli ile anlaştıktan sonra transfer politikasını belirleyeceği de kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış

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