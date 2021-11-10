Altay'da Mustafa Denizli kendinden emin

DENİZLİ (DHA) -

SPOR Toto Süper Lig'de son haftalarda düşüşe geçerek 16 puanla 11'inci sıraya gerileyen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, Avrupa kupaları hedefinden sapmadıklarını vurguladı. Katıldığı bir televizyon programında Avrupa barajının 4-5 puan gerisinde yer aldıklarını dile getiren Denizli, "Hedefi sezon başında koyduk. Yeni kurulmuş ve devam eden bir kadroyla Avrupa kupalarını hedefliyoruz. O grupla aramızda ciddi bir puan farkı yok. 4-5 puanlık farklar futbolda fark değildir. Bunların hepsini kapacağız" dedi.

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, bugün 72 yaşına girdi. Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olduğu için 10 Kasım'larda doğum gününü kutlamadığını dile getiren Mustafa Denizli, "10 Kasım bizim için sadece hüzün, hatırlanmak doğmak değildi. Ben doğdum ama Türkiye'nin yasa boğulduğu gün ve yas tuttuğu günler benim doğum günümse hiçbir şey ifade etmedi" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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