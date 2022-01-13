Altay'da Mustafa Denizli görevinden ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekibi Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, görevinden ayrıldı.

Denizli'nin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Geçtiğimiz nisan ayında göreve çağrıldığım anda her şeyi bir kenara bırakıp, şehrime, yuvama döndüm. Yıl sonunda layık olduğumuz şekilde Süper Lig'e çıkıp mutlulukların en büyüğünü yaşadık. Süper Lig'de bu sezona çok iyi başlayıp mutlu olduk ancak daha sonra aldığımız sonuçlar bizi ve camiamızı çok üzdü. Bu sonuçlar üzerine başkanımızla bir toplantı yaptık. Başkanımız bu şartlarda yola devam etmememin daha uygun olacağını söyledi. Ben "Karar sizin düşündüğünüzü açıklayın. Önemli olan kulübümüzün iyi olmasıdır gerisi teferruattır" dedim. 1-2 transfer yapabilirsek, bu durumu aşabileceğimizi belirttim. Benim hayatım bu tür mücadelelerle geçti, bunu da aşabiliriz dediysem de değişen bir şey olmadı. Bir-iki defa daha görüştük ve sonuç değişmedi.

İzmir'li şairin dediği gibi; "Ayrılık da sevdaya dahildir"…saygılarımla"

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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