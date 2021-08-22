Altay'da Mustafa Denizli farkı

SÜPER Lig'e 18 sene sonra dönen Altay, takımı yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezon öncesi kafalarda oluşan tüm soru işaretlerine ilk 2 maçtan son verdi.

SÜPER Lig'e 18 sene sonra dönen Altay, takımı yıllar sonra şampiyonluğa taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli yönetiminde sezon öncesi kafalarda oluşan tüm soru işaretlerine ilk 2 maçtan son verdi. Geçen sezon 26 Mayıs'ta 1'inci Lig'de Altınordu'yla oynadığı Play-Off finalini 1-0 kazandıktan sonra haftalarca belirsizliğe gömülüp transferde geç kalan İzmir temsilcisinde 38 yıl sonra dönüp Süper Lig'e tayıdığı yuvasında kalan Mustafa Denizli, yaptırdığı takviyelerle hedefi 12'den vurdu. Üst üste hamlelerle Türkiye'de tanınmayan yabancıları tercih eden Altay, ilk hafta 3-0 kazandığı Yukatel Kayserispor maçının ardından Aytemiz Alanyaspor'u da deplasmanda 4-1 yenerek adeta şov yatı.

Süper Lig'de ilk 2 haftada 6 puan toplayan siyah-beyazlılarda takımını sezon başında zirveye taşıyan Teknik Direktör Mustafa Denizli, kariyerinin 200'üncü galibiyetini aldı. Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan tek teknik direktör olarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Denizli, Altay'da da 2021-2022 sezonuna muhteşem başlayıp Süper Lig'deki kariyerinin 200'üncü galibiyetini elde etti. Geçen sezon son 5 maçta futbola başladığı ve efsane olduğu Altay'ın başına geçen 71 yaşındaki teknik adam önce Play-Off'lardan takımı Süper Lig'e taşıdı.

Bu sezon başında ise takımın başında kalıp kalmayacağı belirsiz olan Denizli, Başkan Özgür Ekmekçioğlu ile el sıkıştı. Transferde bir hayli geç kalan ve 'Küme düşer' gözüyle bakılan siyah-beyazlılar Mustafa Denizli liderliğinde ilk 2 haftaya damga vurdu. Transferde genelde bilinmedik isimleri tercih eden Altay, ilk başlarda taraftarını endişelendirse de Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında gösterdiği performansla sevenlerinin gönlünde taht kurdu. Rakiplerine gol olup yağan Altay'da yeni transferler galibiyetlerin baş mimarı oldu.

YABANCILAR SAHNEDE

Altay'da ilk hafta 3-0 kazanılan Kayserispor karşısında yeni golcü Bamba 2 kez ağları sarsarken, Thaciano da 1 kez sevinç yaşadı. Alanyaspor zaferinde ise yine yabancılar maça ağırlığını koydu. Perdeyi geçen sezon da formayı gyien Thiam açarken, Şilili Rodriguez 32'nci dakikada frikikten attığı golle resital sundu. Takımın bir diğer Şililisi Cesa Pinares de 49'da attığı golle takımını rahatlattı. Geçen hafta içinde Altay'a imza atan son transfer Mısırlı Rayan da ayağının tozuyla çıktığı ilk karşılaşmada siftah yaptı.

RAYAN'DAN SÜPER START

Maçın 81'inci dakikasında Bamba'nın yerine oyuna dahil olan Rayan 4 dakika sonra topla ilk buluşmasında ağları sarsarak Altay macerasına muhteşem başladı. Sezon başında Polonya'nın Wisla Krakow takımından kadroya dahil edilen kaleci Mateusz Lis yine kalesinde güven verdi. Alanyaspor karşısında 1 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlar da yapan 24 yaşındaki eldiven teknik akipten bol bol alkış aldı.

DENİZLİ: "GURUR DUYUYORUM"

Takımıyla gurur duyduğunu dile getiren Mustafa Denizli, her geçen hafta çok daha iyi duruma geleceklerini söyledi. Transferde çok önemli hamleler yaptıklarına değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Bu kadroda çok ciddi yeni transferler var. Onların uyum sürecini kısalttık. Onlar da saha içinde bunu gösteriyorlar. Böyle zorlu deplasmanda 3 puanla dönmek bizim adımıza, camiamız adına gurur verici" ifadelerini verdi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Atış