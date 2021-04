Altay'da Mustafa Denizli dönemi

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son 2 maçından 2 puan çıkarıp ilk 6'yı garantilemeyi ve Süper Lig hedefine Play-Off'tan ulaşmayı isteyen Altay'da Osman Özköylü ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi.

TFF 1'inci Lig'de normal sezonun son 2 maçından 2 puan çıkarıp ilk 6'yı garantilemeyi ve Süper Lig hedefine Play-Off'tan ulaşmayı isteyen Altay'da Osman Özköylü ile yollarını ayıran yönetim, teknik direktörlük görevine Mustafa Denizli'yi getirdi. Altyapısından yetişip 18 yıl formasını giydiği siyah-beyazlı kulübün efsane kaptanına dün göreve gelmesi için çağrıda bulunan Başkan Özgür Ekmekçioğlu, kulüpten ücret talep etmeyip, alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını isteyen 71 yaşındaki deneyimli teknik adamla bugün bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Futbolcu olarak 1983'te ayrıldığı Altay'a 38 yıl sonra teknik adam olarak dönen Mustafa Denizli, Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Mustafa Denizli, "Uzun bir süre geçti. Yaşadığım hayatın neredeyse her 4 gününden biri bu camianın içinde geçti. Kısacası bütün gençliğim geçti. Sevindiğimiz üzüldüğümüz birçok anıyı burada yaşadık. Ayrıldığımız günden sonra birçok çalışmanın içinde oldum. İlk defa içinden yetiştiğim camiadan bir davet aldım. Bütün kamuoyu takdir edersiniz ki böyle bir davete hayır diyecek bir insan çıkmaz. Hayır demem mümkün değildi" dedi.

"PROFESYONEL SÖZLEŞME YAPMAM SÖZ KONUSU DEĞİL""Kulübümle profesyonel bir çalışma yapmam söz konusu olmaz bu dönemde" diyen Mustafa Denizli, "Sezon sonuna kadar hedefimizi kovalamak için elimizden gelen her şeyi ortaya koyacağız. Hayatımda çok şampiyonluklar yaşadım. İnşallah Allah bize böyle bir şampiyonluğu nasip eder ve onun gururunu yıllarca taşıdığım gibi bugün en büyük ölçüde yaşatma fırsatı verir. Bu takımda bu potansiyelin olduğuna inanıyorum. Yönetim ben ekibim ve futbolcularım bunu gerçekleştirmek için her türlü fedakarlığı yapacağız. Heyecanlıyım çok kolay bir şey değil bir insan için yaşanmışlıklar. Allah hepimizin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı."ŞEHİT VE GAZİLERİN HAKKI ÖDENMEZ"Altay'dan alacağı ücretin Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na bağışlanmasını istemesinin hatırlatılması üzerine deneyimli teknik adam, "Bizim evlatlarımız yıllardır bu vatan için bizim için gece gündüz mücadele ediyorlar. Bazıları bu vatan için canını kaybediyor, bazı uzuvlarını kaybedip yaşamlarına devam ediyor. Onlara Karşılığı maddi olarak ne devletin ne şahısların tam manada karşılaması mümkün değil. Onların hakları maddiyatla ödenmez. Geride kalanların hayatına bir nebze olsun katkıda bulunursak o benim hayatta aldığım en büyük transfer ücreti olacaktır. İnşallah ihtiyacı olan şehit yakınlarımıza, ailelerimize, gazilerimize ve Mehmetçik Vakfı'na ulaşır iki bölüm halinde. En geç yarın öbürgün veya pazartesi günü bu gerçekleşecek. Bu manada bir katkım olsun diye düşündüm. İnşallah gerekli yere ve amaca ulaşır" yorumu yaptı.ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: 38 YIL SONRA HOCAMIZI BURADA GÖRMEK BİZİM İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR SEVİNÇMustafa Denizli'ye isminin yazılı olduğu bir forma veren Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Şu an çok duygusal bir andayız. 38 yıl sonra hocamızı burada görmek bizim için çok büyük bir sevinç. Ben hocamıza tekrardan evine hoş geldin diyorum" dedi.Açıklamaların ardından Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli ile birlikte pasta kesti. ÜÇ BÜYÜKLERİ ŞAMPİYON YAPTIMustafa Denizli, Türk futbol tarihinde üç büyükleri şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör olarak tarihe geçti. 1987-88 sezonunda Galatasaray'da lig şampiyonluğu yaşayan usta teknik adam, aynı başarıyı 2000-01'de Fenerbahçe'de gösterirken, son olarak Beşiktaş'la 2008-09'da Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip tarih yazdı. Mustafa Denizli, teknik adam olarak kariyerinde Galatasaray'la 1 kez Türkiye Kupası, 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, Beşiktaş'la ise 1 kez Türkiye Kupası'nı kaldırarak toplam 7 defa şampiyonluk sevinci yaşadı. Denizli, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Galatasaray'a çeyrek final oynatan, Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör ve milli takımı Euro 2000'de çeyrek finale çıkaran ilk teknik adam oldu.ALTAY'DA EFSANE OLDUÇeşme Alaçatı doğumlu 71 yaşındaki Mustafa Denizli, 1962 yılında altyapısında futbola başladığı Altay'da 1965-1983 yılları arasında 18 yıl A takımda forma giydi. Denizli, Altay formasıyla Süper Lig'de 121, kupa maçlarıyla birlikte toplam 146 kez rakip fileleri sarsarak kulübün en golcü ismi unvanını elinde bulunduruyor. Altay'da futbolculuk döneminde 1966-67 ve 1979-80'de 2 kez Türkiye Kupası'nı kaldıran ve kaptanlık yaptığı takımda Büyük Mustafa olarak anılan eski milli futbolcu, sol kanatta görev alıp, özelikle frikik ve kornerden attığı gollerle adından söz ettiriyordu. 1983-84'te Galatasaray'a transfer olan Denizli, 1 yıl bu kulüpte oynayıp jübilesini yaptı.12 KULÜPTE GÖREV ALDI

Teknik direktörlük kariyerine 1987 yılında Galatasaray'da başlayan Mustafa Denizli, A Milli Takım'ın dışında toplam 12 kulüpte görev yaptı. Usta teknik patron sırasıyla Almanya'da Alemannia Aachen, Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, İran'da Pas Tahran ve Perspolis, Beşiktaş, Perspolis, Çaykur Rizespor, Azerbaycan'da Hazar Lenkeran, Galatasaray, Eskişehirspor ve son olarak Kasımpaşa'yı çalıştırdı. Altay, Mustafa Denizli'nin başına geçtiği 13'üncü kulüp oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ