Altay'da Mustafa Denizli'den iki isme veto

SÜPER Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti.

SÜPER Lig'de yeni sezona evinde oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçıyla başlayacak Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli, yönetimin anlaşmaya vardığı iki oyuncuyu veto etti.

Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon 2'nci Lig'de Bodrumspor formasıyla 27 gol atan sol kanat Ozan Sol ve Süper Lig'de küme düşen Ankaragücü'nden kaleci Korcan Çelikay ile prensip anlaşmasına varırken, teknik patron Mustafa Denizli bu iki ismi kadrosunda istemedi.

Siyah-beyazlı ekip antrenmanlarını kendi tesislerinde sürdürürken, çalışmalara katılmayan Ozan ile Korcan'ın başka kulüplere dümen kırması bekleniyor. Yine yönetimin kendi isteğiyle aldığı Ceyhun Gülselam'ın ise Mustafa Denizli'nin onayıyla idmanlara katıldığı ifade edildi.Dış transferde atağa kalkması beklenen Altay'da sözleşmesi bittikten sonra yeniden anlaşma sağlanan Gabonlu Poko'nun ilerleyen günlerde takıma katılması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü