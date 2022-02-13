Altay'da Mustafa Denizli çıkmazı

DENİZLİ (İHA) - Altay, 1 ay önce yollarını ayırdığı Teknik Direktör Mustafa Denizli ile fesih yoluna gidilemediği ve Türkiye Futbol Federasyonu'na teknik sorumlu bildiremediği için Profesyonel Disiplin Kurulu tarafından 250 bin TL para cezası ile cezalandırıldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcının İzmir'e gelerek sözleşmesini feshetmesini bekliyor.

Altay, 13 Ocak tarihinde Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Denizli de yazılı bir açıklama yaparak, siyah-beyazlı kulübe veda etmişti. Ancak 72 yaşındaki teknik adam, vedasının ardından kızının rahatsızlığı sebebiyle İstanbul'a dönmek durumunda kalarak sözleşmesini resmi olarak feshedemedi. Söz konusu tarihten sonra teknik direktörlük görevi için önce Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre, daha sonra da Serkan Özbalta göreve getirildi.

Ceza geldi

Sözleşmenin feshedilmemesi nedeniyle Özbalta, teknik sorumlu kontenjanı boşalmadığı için maçlara 'Profesyonel Takım Antrenörü' unvanıyla çıktı. Bu duruma Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kayıtsız kalamadı. Geçtiğimiz perşembe günü karar alan PFDK, Altay Spor Kulübü'ne 250 bin TL para cezası kesti.

Öte yandan, Mustafa Denizli'nin önümüzdeki günlerde İzmir'e gelerek Altay ile resmen yollarını ayırması bekleniyor. - İZMİR