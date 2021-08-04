Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı
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Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon göreve gelen teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 5 resmi, 2 de özel karşılaşma olmak üzere toplam 7 maçta da kazanan taraf olmayı başardı.

Süper Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon göreve gelen teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-beyazlı takımın başında çıktığı 5 resmi, 2 de özel karşılaşma olmak üzere toplam 7 maçta da kazanan taraf olmayı başardı. Geçen sezon 1'inci Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala dümene geçen Mustafa Denizli, üst üste aldığı 1-0'lık Ümraniyespor (D) ve 4-3'lük Bandırmaspor galibiyetleriyle takımını Play-Off'a taşıdı.

Deneyimli teknik adam önderliğinde Play-Off yarı finalde İstanbulspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0 mağlup ederek tur atlayan İzmir ekibi, İstanbul'da oynanan finalde Altınordu'yu tek golle dize getirip 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de mücadele edeceği yeni sezon öncesi Erzurum kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederken, dün de Fraport-Tav Antalyaspor'u 1-0 yenerek olumlu sinyaller verdi.

KALECİ LIS VE GOLCÜ RAYAN TAMAM

Dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander, Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez, Melih Altıkulaç ve Serge Aka ile anlaşan Altay, Polonyalı kaleci Mateusz Lis ve Mısırlı golcü Ahmed Yasser Rayan transferlerini de bitirdi. Polonya ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi. El Ahly'den 300 bin dolara kiralanan 23 yaşındaki golcü Rayan'ın ise satın alma bedelinin 1 milyon 200 bin dolar olduğu kaydedildi.


Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı
Altay'da Mustafa Denizli 7'de 7 yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

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