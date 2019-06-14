Altay'da Mücahit gündemde

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağı nedeniyle bir yandan kaynak arayan yönetim diğer yandan dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Altay'da Mücahit gündemde


SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da transfer yasağı nedeniyle bir yandan kaynak arayan yönetim diğer yandan dış transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Siyah-beyazlıların son olarak Gaziantep Gazişehir'den sol bek Mücahit Albayrak'ı gündemine aldığı öğrenildi. Gaziantep temsilcisi ile geçen sezon Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşayan 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Mücahit'in Gazişehir'le yollarını ayırması halinde Altay'ın transfer için devreye girmeyi planladığı öğrenildi. Ümraniyespor'da profesyonel olan defans oyuncusu geçen sezon Gazişehir Gaziantep'te 25 maçta görev aldı.


- İzmir

Kaynak: DHA
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