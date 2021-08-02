Altay'da Mossoro şoku
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Altay'da Mossoro şoku

Altay'da Mossoro şoku
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Brezilyalı Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti.

SÜPER Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi kadro dışı bırakılan Brezilyalı Mossoro, siyah-beyazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek taraflı feshetti. Geçen sezon devre arasında Göztepe'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 numara, İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off'tan Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Teknik patron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sambacı, geçen sezondan kalan alacağının ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.

Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa Altay yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kalmayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir kulübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin Euro'yu ödemek zorunda kalacak. FIFA kanalıyla serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı. Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kontratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer olmuştu.

ERZURUM'DA RAKİP ANTALYASPOR

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Altay, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın Fraport-Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, ilk özel sınavında Giresunspor'u 3-0 mağlup etmişti. İzmir temsilcisi son hazırlık maçını ise cuma günü Ümraniyespor'la yapacak.


Altay'da Mossoro şoku

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Halisdemir Fahrettin Altun
Magazin Tuğba Özay Yıldız Tilbe Haluk Levent Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Eda Erdem Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Altay'da Mossoro şoku - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 12:02:07. #1.14#

title