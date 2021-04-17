Altay'da Mossoro kulübe mahkumu
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Altay'da Mossoro kulübe mahkumu

Altay'da Mossoro kulübe mahkumu
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de son 2 maçından 1 puan çıkararak ilk 2 yarışında yara alan Altay'da Brezilyalı Mossoro, yedek kulübesini mesken tuttu.

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TFF 1'inci Lig'de son 2 maçından 1 puan çıkararak ilk 2 yarışında yara alan Altay'da Brezilyalı Mossoro, yedek kulübesini mesken tuttu. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Süper Lig temsilcisi Göztepe'den 2 yıllığına kadrosuna kattığı 37 yaşındaki Sambacı, son 7 karşılaşmada ilk 11 yüzü göremedi. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 11 maçın 4'ünde ilk 11'de yer alan tecrübeli 10 numara, gol atma başarısı gösteremezken, 3 asistle takımına katkı sağladı. Teknik Direktör Osman Özköylü, büyük umutlarla transfer edilen Mossoro'nun yerine genellikle Fas asıllı Fransız futbolcu Regattin'i forvet arkasında oynatmayı tercih etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KÖPRÜLÜ

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