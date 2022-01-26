Altay'da Mert Nobre ile yollar ayrıldı

Altay, Teknik Direktör Mert Nobre ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin ayrılığının ardından 15 Ocak tarihinde yardımcı antrenör Mert Nobre göreve getirilmişti. 11 günde siyah-beyazlı takımın başında 3 maça çıkan Mert Nobre, maçların tamamından mağlubiyetle ayrıldı. Kötü gidişata engel olamayan Mert Nobre ile bugün öğle saatlerinde yapılan görüşmelerin ardından yollar ayrıldı.

Altay'dan Mert Nobre'ye teşekkür

Konuyla ilgili Altay Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçen sezon Süper Lig'e yükselmemize önemli katkıları olan, A. Alanyaspor, Fenerbahçe ve İH Konyaspor karşılaşmalarında ise Teknik Direktör olarak görev yapan Mert Nobre ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Mert Nobre'ye bugüne kadar kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

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